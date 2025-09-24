Украина получит новый пакет помощи от Канады

Канада выделяет 92 млн гривен на усиление кибербезопасности Украины в рамках Таллиннского механизма — международной инициативы, которая координирует помощь от 12 стран в укреплении киберустойчивости. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.



«Средства направят на усиление защиты критической инфраструктуры, противодействие киберугрозам, закупку оборудования и создание систем обнаружения и предотвращения атак», — говорится в сообщении.



Канадские партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования. Среди них -Государственная судебная администрация Украины, Чернобыльская АЭС и Государственная пограничная служба Украины.



Финансирование будет поступать через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global) - организация, которая имеет опыт внедрения проектов технической помощи в Украине.



