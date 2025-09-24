Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Зеленский назвал Казахстан среди стран, где возможна встреча с Путиным

24 сентября 2025, 15:26

Зеленский назвал Казахстан среди стран, где возможна встреча с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Tengrinews.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Tengrinews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его страна не выступает посредником в военном конфликте между Россией и Украиной, но при необходимости готова предоставить площадку для переговоров. Об этом сообщает Tengrinews.

«Мы выступаем за начало прямых переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной. Но до этого необходима подготовительная работа для достижения взаимопонимания. Казахстан не является посредником и таковым себя не видит. Однако если будет запрос, мы готовы оказать “добрые услуги” и предоставить площадку для встреч на всех уровнях», — отметил Токаев.

По его словам, стороны способны самостоятельно вести диалог без внешнего посредничества. «Украинский кризис крайне сложен, и его нельзя упрощать», — добавил президент Казахстана.

Заявление Токаева прозвучало на фоне интервью Владимира Зеленского Fox News. Украинский президент сообщил, что Киев предлагал различные варианты для встречи с российским руководством, включая Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Австрию, Швейцарию, а также Казахстан. На уточняющий вопрос телеведущего Зеленский подтвердил, что готов встретиться с президентом России.

«Мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в европейских нейтральных странах как Австрия и Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана — мы готовы". Вот и все», — заявил Зеленский.

Напомним, в Кремле заявили, что Путин «готов» к встрече с Зеленским, но после ее подготовки.

ТЕГИ

Места
Астана
Прочее
Мирные переговоры
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:18
Оккупанты рассредоточивают склады боеприпасов после удара ВСУ по дронам на Луганщине
21:51
На оккупированной Донетчине вынесли «приговоры» двум бойцам «Азова»: их обвиняют в «убийстве» жителей Мариуполя
21:13
На оккупированной Луганщине объекты критической инфраструктуры не выдерживают нагрузок – ОВА
15:46
В порт оккупированного Крыма впервые зашло китайское судно — СМИ
14:56
Кремль превращает население на оккупированных украинских территориях в ресурс для войны
10:51
В оккупированном Крыму в результате атаки повреждены объекты ПВО и военная инфраструктура — ASTRA
20:14
На оккупированной Луганщине жители смогут смотреть только 20 телеканалов: все они с пропагандой РФ – ОВА
16:30
Представители оккупационной администрации пытаются установить местонахождение Владимира Сальдо
12:54
Листовки у телевышки в Белогорске: ответ оккупантам от партизанов
09:51
Украинские военные сожгли два самолета-амфибии Бе-12 «Чайка» и вертолет Ми-8 в Крыму
09:07
Оккупированные территории Украины ограничат в финансировании — ЦНС
16:16
ВСУ бьют по местам концентрации оккупантов: нанесен удар по Васильевке в Запорожской области
13:25
В оккупированном Первомайске Луганщины после удара дрона загорелся резервуар с топливом
11:33
Спецподразделение ГУР «Призраки» уничтожили российские вертолеты и РЛС в Крыму
12:59
Без воды остались около 250 тысяч человек на оккупированной Луганщине
20:56
Оккупанты расстреляли пенсионеров в Херсонской области: появились детали
16:49
На оккупированной Луганщине в шахте сорвались вагонетки с углем: есть погибший и пострадавшие шахтеры
15:55
Оккупанты пытаются скрыть расстрел мирных жителей на Херсонщине
16:52
В Энергодаре женщину оккупанты приговорили к 14 годам за переводы волонтерам ВСУ
15:51
Нехватка бензина в Донецке: на АЗС до сих пор украинский язык
все новости
16:31
В НАТО разгораются споры по вопросу: сбивать или нет российские самолеты
16:31
После атаки дронов в Новороссийске введен режим ЧС
16:04
ССО и ГУР устроили засаду на транспорт российских войск в тылу РФ
15:53
ВСУ остановили сотню оккупантов с бронетехникой на Донбассе
15:52
Медведев решил успокоить россиян после заявлений Трампа в поддержку Украины
15:26
Зеленский назвал Казахстан среди стран, где возможна встреча с Путиным
15:16
В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Башкортостане РФ: на заводе продолжается пожар
14:48
Российская авиация сбросила три авиабомбы на Константиновку: погибли два человека, еще восемь – ранены
14:46
Украина получит новый пакет помощи от Канады
14:42
В РФ стали ограничивать продажу бензина «в одни руки»
14:17
В «ЛНР» рассказали, когда «планируют восстанавливать» Луганский аэропорт
14:07
Новороссийск атаковали БПЛА и безэкипажные катера: есть погибшие
13:51
Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку: много повреждений
13:35
Донецкая ОВА направила еще 25 миллионов гривен для украинских военных
12:29
Российские военные расстреляли семью гражданских и взяли в заложники их ребенка в Донецкой области
12:18
Оккупанты рассредоточивают склады боеприпасов после удара ВСУ по дронам на Луганщине
11:45
Венгрия не откажется от российской нефти — Сийярто
11:39
За сутки армия РФ била по Донецкой области: повреждены дома, машины и хозпостройки
11:16
В Кремле заявили, что Путин «готов» ко встрече с Зеленским, но после ее подготовки
10:52
Российская армия захватила села в Днепропетровской и Запорожской областях – DeepState
все новости
ВИДЕО
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске Краснодарского края России. Фото: ASTRA После атаки дронов в Новороссийске введен режим ЧС
24 сентября, 16:31
Засада ССО и ГУР в российском тылу. Фото: кадр из видео ССО и ГУР устроили засаду на транспорт российских войск в тылу РФ
24 сентября, 16:04
Скриншот ВСУ остановили сотню оккупантов с бронетехникой на Донбассе
24 сентября, 15:53
Дроны и безэкипажные катера атаковали Новороссийск. Фото: ASTRA Новороссийск атаковали БПЛА и безэкипажные катера: есть погибшие
24 сентября, 14:07
Убитый гражданский в Шандриголово. Фото: кадр из видео Российские военные расстреляли семью гражданских и взяли в заложники их ребенка в Донецкой области
24 сентября, 12:29
Глава Башкортостана подтвердил атаку на «Газпром нефтехим Салават». Фото: ASTRA В Башкортостане вновь атакован нефтехимический комплекс
24 сентября, 09:58

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор