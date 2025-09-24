Зеленский назвал Казахстан среди стран, где возможна встреча с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Tengrinews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его страна не выступает посредником в военном конфликте между Россией и Украиной, но при необходимости готова предоставить площадку для переговоров. Об этом сообщает Tengrinews.

«Мы выступаем за начало прямых переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной. Но до этого необходима подготовительная работа для достижения взаимопонимания. Казахстан не является посредником и таковым себя не видит. Однако если будет запрос, мы готовы оказать “добрые услуги” и предоставить площадку для встреч на всех уровнях», — отметил Токаев.



По его словам, стороны способны самостоятельно вести диалог без внешнего посредничества. «Украинский кризис крайне сложен, и его нельзя упрощать», — добавил президент Казахстана.



Заявление Токаева прозвучало на фоне интервью Владимира Зеленского Fox News. Украинский президент сообщил, что Киев предлагал различные варианты для встречи с российским руководством, включая Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Австрию, Швейцарию, а также Казахстан. На уточняющий вопрос телеведущего Зеленский подтвердил, что готов встретиться с президентом России.



«Мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в европейских нейтральных странах как Австрия и Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана — мы готовы". Вот и все», — заявил Зеленский.

Напомним, в Кремле заявили, что Путин «готов» к встрече с Зеленским, но после ее подготовки.