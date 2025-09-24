Медведев решил успокоить россиян после заявлений Трампа в поддержку Украины

Дмитрий Медведев. Фото: ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что президент США Дональд Трамп попал «в альтернативную реальность», но впоследствии вернется «к реальному состоянию дел». Об этом он написал в Телеграм в среду, 24 сентября.

По мнению Медведева, после встреч с президентами Украины и Франции американский лидер «снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему "как слаба Россия"». И именно в такой реальности «давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден».

«Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается», – отметил он.

Медведев считает, что через несколько дней позиция Трампа изменится: «Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения по разным вопросам. И всё будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети».

Ранее сообщалось, что Украина при поддержке Европейского Союза имеет возможность бороться и вернуть всю страну в ее первоначальном виде. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.