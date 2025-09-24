ССО и ГУР устроили засаду на транспорт российских войск в тылу РФ

Засада ССО и ГУР в российском тылу. Фото: кадр из видео

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ совместно с ГУР провели специальные действия в тылу России. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



По словам военных, одним из результатов работы стала успешная засада на движущийся транспорт и его экипаж.



«Предварительная доразведка, определение «килзоны», установка инженерных боеприпасов, расчет траектории остановки транспорта, работа подгрупп зачистки, управления, наблюдения и охраны, контроль времени, LOA, обыск, подрыв, отход – это всего лишь часть всех элементов и процедур, являющихся частью такой засады», – отметили в Силах спецопераций.

