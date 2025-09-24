В Сочи эвакуировали пляжи из-за угрозы атаки морских дронов

Город Сочи

В российском городе Сочи эвакуировали людей с пляжей на фоне сообщений об атаках в акватории Черного моря с применением морских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. По его словам, городские власти приняли решение о «превентивных мерах» и временно вывели отдыхающих с побережья.



«Ситуация на территории курорта остается штатной. В случае реальной угрозы будут включены системы оповещения во всех районах. Просим жителей и гостей сохранять спокойствие», — написал Прошунин.



Отдельно отмечается, что режим угрозы атаки беспилотников действует на всей территории Краснодарского края.

Напомним, Новороссийск атаковали БПЛА и безэкипажные катера.