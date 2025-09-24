В оккупированном Луганске представили учебники «Донбасс и Новороссия»: россияне переписывают историю региона – ОВА

Школа в оккупированном Луганске. Фото: «Правительство ЛНР»

В оккупированном Луганске на днях представили российские учебники «региональной истории» под названием «Донбасс и Новороссия». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, захватчики продолжают переписывать историю, чтобы изменить сознание молодежи на оккупированных территориях.



«Учебники рассчитаны на учащихся 5-7 классов. Кстати, именно для них с 1 сентября увеличено количество часов для изучения искаженной истории», – отметил Харченко.

Напомним, что на оккупированной Луганщине жители смогут смотреть только 20 телеканалов, все они с пропагандой РФ.