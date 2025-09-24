Зеленский: у Украины нет парадных ракет, но есть дроны на тысячи километров

Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН. Скриншот

Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет «больших и тяжелых ракет, которыми диктаторы любят хвастаться на парадах», но страна располагает ударными дронами с дальностью полета «две—три тысячи километров».



«У нас просто не было другого выбора — мы должны были защищать свою жизнь. Мы решили открыть экспорт оружия. Это мощные системы, проверенные в реальных условиях, когда многие международные институты оказались неэффективными. Вам не нужно начинать с нуля — мы готовы поделиться тем, что уже доказало свою эффективность в настоящей обороне», — подчеркнул президент во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, Украина при поддержке ЕС может вернуть всю страну в ее первоначальном виде, заявил Трамп после встречи с Зеленским.