Война и море: как Россия разрушает экосистему Азовского и Черного морей

Азовское море. Скриншот

Подрыв дамбы Каховской ГЭС, разлив мазута, затопление российских кораблей — все это за последние два года изменило состояние экосистемы Черного моря. Не в лучшем положении и Азовское море: оно мелеет и становится все более соленым.



С лета 2022 года Россия активно использует Азовское море для судоходства. Из Мариуполя и Бердянска выходят суда «теневого флота» РФ, груженные украденным металлом, углем и каолином. Для Москвы это возможность обогащения, а для моря — дополнительная нагрузка. В акватории все чаще фиксируют скопления медуз.

Оккупационные войска перекрыли малые реки Приазовья, превратив их в защитные сооружения. В результате реки Молочная и Берда оказались фактически на грани экологической катастрофы, а их загрязненные воды стекают в Азовское море.

Еще одна проблема — разрушенные системы водоотведения и канализации. До полномасштабного вторжения стоки очищались и лишь затем сбрасывались в море. Сейчас очистные сооружения не работают, а уровень загрязнения оценивается как критический. По словам активистов, последствия разрушений и захоронений в городской черте невозможно себе представить. Российские власти не предпринимают никаких мер, чтобы изучить ситуацию или хотя бы информировать население об угрозах.

Куда серьёзнее проблема военных действий на море. Российские корабли и подлодки загрязняют акваторию топливом, затопленная техника становится источником тяжелых металлов и токсичных соединений, а взрывы мин убивают морских обитателей. Экологи отмечают, что даже затонувший крейсер «Москва» может представлять угрозу, однако доступа к нему для исследований нет.

Подробности — в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»