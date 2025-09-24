Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Война и море: как Россия разрушает экосистему Азовского и Черного морей

24 сентября 2025, 18:23

Война и море: как Россия разрушает экосистему Азовского и Черного морей

Азовское море. Скриншот Азовское море. Скриншот

Подрыв дамбы Каховской ГЭС, разлив мазута, затопление российских кораблей — все это за последние два года изменило состояние экосистемы Черного моря. Не в лучшем положении и Азовское море: оно мелеет и становится все более соленым.

С лета 2022 года Россия активно использует Азовское море для судоходства. Из Мариуполя и Бердянска выходят суда «теневого флота» РФ, груженные украденным металлом, углем и каолином. Для Москвы это возможность обогащения, а для моря — дополнительная нагрузка. В акватории все чаще фиксируют скопления медуз.

Оккупационные войска перекрыли малые реки Приазовья, превратив их в защитные сооружения. В результате реки Молочная и Берда оказались фактически на грани экологической катастрофы, а их загрязненные воды стекают в Азовское море.

Еще одна проблема — разрушенные системы водоотведения и канализации. До полномасштабного вторжения стоки очищались и лишь затем сбрасывались в море. Сейчас очистные сооружения не работают, а уровень загрязнения оценивается как критический. По словам активистов, последствия разрушений и захоронений в городской черте невозможно себе представить. Российские власти не предпринимают никаких мер, чтобы изучить ситуацию или хотя бы информировать население об угрозах.

Куда серьёзнее проблема военных действий на море. Российские корабли и подлодки загрязняют акваторию топливом, затопленная техника становится источником тяжелых металлов и токсичных соединений, а взрывы мин убивают морских обитателей. Экологи отмечают, что даже затонувший крейсер «Москва» может представлять угрозу, однако доступа к нему для исследований нет.

Подробности — в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

ТЕГИ

Места
Крым Бердянск Азовское море Черное море Мариуполь
Прочее
Экология Загрязнения
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:23
Война и море: как Россия разрушает экосистему Азовского и Черного морей
16:55
В оккупированном Луганске представили учебники «Донбасс и Новороссия»: россияне переписывают историю региона – ОВА
12:18
Оккупанты рассредоточивают склады боеприпасов после удара ВСУ по дронам на Луганщине
21:51
На оккупированной Донетчине вынесли «приговоры» двум бойцам «Азова»: их обвиняют в «убийстве» жителей Мариуполя
21:13
На оккупированной Луганщине объекты критической инфраструктуры не выдерживают нагрузок – ОВА
15:46
В порт оккупированного Крыма впервые зашло китайское судно — СМИ
14:56
Кремль превращает население на оккупированных украинских территориях в ресурс для войны
10:51
В оккупированном Крыму в результате атаки повреждены объекты ПВО и военная инфраструктура — ASTRA
20:14
На оккупированной Луганщине жители смогут смотреть только 20 телеканалов: все они с пропагандой РФ – ОВА
16:30
Представители оккупационной администрации пытаются установить местонахождение Владимира Сальдо
12:54
Листовки у телевышки в Белогорске: ответ оккупантам от партизанов
09:51
Украинские военные сожгли два самолета-амфибии Бе-12 «Чайка» и вертолет Ми-8 в Крыму
09:07
Оккупированные территории Украины ограничат в финансировании — ЦНС
16:16
ВСУ бьют по местам концентрации оккупантов: нанесен удар по Васильевке в Запорожской области
13:25
В оккупированном Первомайске Луганщины после удара дрона загорелся резервуар с топливом
11:33
Спецподразделение ГУР «Призраки» уничтожили российские вертолеты и РЛС в Крыму
12:59
Без воды остались около 250 тысяч человек на оккупированной Луганщине
20:56
Оккупанты расстреляли пенсионеров в Херсонской области: появились детали
16:49
На оккупированной Луганщине в шахте сорвались вагонетки с углем: есть погибший и пострадавшие шахтеры
15:55
Оккупанты пытаются скрыть расстрел мирных жителей на Херсонщине
все новости
22:34
Трамп впервые заявил о возможности полной победы Украины
21:42
На Ивано-Франковщине атаковали ТЦК: полиция ищет участников и беглецов
20:58
Литва продлила временную защиту украинцев до марта 2027 года
20:05
Военные действия на юго-востоке Украины: оккупанты увеличивают контроль над территориями
19:29
В Славянске — обстрелы: повреждены дома, пострадала женщина
18:54
Зеленский: Остановить Путина сейчас дешевле, чем чем строить защитные бункеры
18:23
Война и море: как Россия разрушает экосистему Азовского и Черного морей
17:50
Зеленский: у Украины нет парадных ракет, но есть дроны на тысячи километров
16:55
В оккупированном Луганске представили учебники «Донбасс и Новороссия»: россияне переписывают историю региона – ОВА
16:50
В Сочи эвакуировали пляжи из-за угрозы атаки морских дронов
16:31
В НАТО разгораются споры по вопросу: сбивать или нет российские самолеты
16:31
После атаки дронов в Новороссийске введен режим ЧС
16:04
ССО и ГУР устроили засаду на транспорт российских войск в тылу РФ
15:53
ВСУ остановили сотню оккупантов с бронетехникой на Донбассе
15:52
Медведев решил успокоить россиян после заявлений Трампа в поддержку Украины
15:26
Зеленский назвал Казахстан среди стран, где возможна встреча с Путиным
15:16
В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Башкортостане РФ: на заводе продолжается пожар
14:48
Российская авиация сбросила три авиабомбы на Константиновку: погибли два человека, еще восемь – ранены
14:46
Украина получит новый пакет помощи от Канады
14:42
В РФ стали ограничивать продажу бензина «в одни руки»
все новости
ВИДЕО
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Скриншот Трамп впервые заявил о возможности полной победы Украины
24 сентября, 22:34
Здание ТЦК в Калуше. Скриншот На Ивано-Франковщине атаковали ТЦК: полиция ищет участников и беглецов
24 сентября, 21:42
Иллюстративное фото Военные действия на юго-востоке Украины: оккупанты увеличивают контроль над территориями
24 сентября, 20:05
Последствия обстрела в Славянске 24 сентября. Фото: Славянская городская военная администрация В Славянске — обстрелы: повреждены дома, пострадала женщина
24 сентября, 19:29
Азовское море. Скриншот Война и море: как Россия разрушает экосистему Азовского и Черного морей
24 сентября, 18:23
Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН. Скриншот Зеленский: у Украины нет парадных ракет, но есть дроны на тысячи километров
24 сентября, 17:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор