Зеленский: Остановить Путина сейчас дешевле, чем чем строить защитные бункеры

24 сентября 2025, 18:54

Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН. Скриншот Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН. Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что остановить агрессию России во главе с Владимиром Путиным дешевле и эффективнее сейчас, чем в будущем. Об этом сообщает Freedom.

По его словам, предотвращение войны и гонки вооружений обойдется значительно дешевле, чем строительство подземных детских садов или гигантских бункеров для защиты критической инфраструктуры.

«Остановить Путина дешевле сейчас, чем пытаться защищать каждый порт и корабль от террористов и морских дронов. Мы должны действовать вместе, чтобы остановить агрессора. Только так у нас есть шанс избежать катастрофы», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что если миру нужны решительные меры — поставки оружия и усиление давления на Москву, — то их следует принимать немедленно, иначе Путин продолжит войну и будет ее расширять.

«Украина всегда говорила, что она лишь первая мишень. Сегодня российские дроны уже летают над Европой, а операции Кремля распространяются на многие страны. Путин не собирается останавливаться, и никто в мире не может чувствовать себя в безопасности», — заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет «больших и тяжелых ракет, которыми диктаторы любят хвастаться на парадах», но страна располагает ударными дронами с дальностью полета «две—три тысячи километров».

