Военные действия на юго-востоке Украины: оккупанты увеличивают контроль над территориями

Российская армия продвинулась в районе сел Новоивановка в Запорожской области и Новониколаевка в Днепропетровской. Эти населенные пункты расположены рядом с административной границей Донецкой области. При этом полностью захваченные села пока не фиксируются — они частично находятся в «серой зоне».



В этом районе «серая зона» расширилась примерно на 6,15 км². Кроме того, незначительное увеличение серой зоны наблюдается между Константиновкой и Покровском в Донецкой области — примерно на 130 тысяч м², что сопоставимо с 18 футбольными полями.



Украинские СМИ также сообщают, что линия соприкосновения вокруг Юнаковки в Сумской области была уточнена. По последним данным, площадь под контролем оккупантов сократилась примерно на 0,7 км².



В среднем на прошлой неделе российские войска ежедневно увеличивали контролируемую территорию на 6,4 км², а «серая зона» расширялась на 5,6 км² в день.



