Литва продлила временную защиту украинцев до марта 2027 года

Правительство Литвы приняло решение продлить срок временной защиты для граждан Украины, покинувших страну из-за войны, до марта 2027 года. Об этом сообщает издание LRT.

Ранее документы действовали до 4 марта 2026 года. Как пояснил исполняющий обязанности премьера Римантас Саджюс, Литва следует примеру Евросоюза, который уже утвердил продление, учитывая продолжающийся военный конфликт. Временная защита предоставляет украинцам право на проживание и работу в Литве, а также доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, социальной помощи и образованию для детей.

По данным МВД, ежедневно Департамент миграции принимает 30—40 новых заявлений на получение вида на жительство по этой программе. Все действующие документы украинцев будут автоматически продлены еще на 12 месяцев. Это решение, по словам властей, позволит уменьшить бюрократическую нагрузку как для самих граждан, так и для сотрудников Миграционной службы.

Литва также сохраняет правило, освобождающее работающих под временной защитой иностранцев от обязательного знания литовского языка. Сейчас в Литве временной защитой пользуются около 47,6 тысячи украинцев.

Кроме того, правительство страны взяло на себя обязательство предоставлять медицинскую реабилитацию и психиатрическую помощь несовершеннолетним, которых насильно вывозили из Украины в Россию и которые впоследствии были возвращены. Детей планируют размещать в специализированных медучреждениях, а сопровождающим их взрослым предоставлять жилье и питание. Ежегодно помощь смогут получать примерно 150 детей.

