Украинские войска продвинулись под Покровском и Лиманом – ISW

Ситуация под Покровском. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 23 и 24 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к востоку от села Казацкое и в восточную часть села Новопавловка.



Также Силы обороны Украины недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 24 сентября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к северу от села Торское.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинская армия остановила 49 российских штурмов, на Лиманском – оккупанты атаковали 25 раз.



В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» рассказали, что на Покровском направлении ВСУ отбили наступление россиян, в частности, возле Казацкого, на Лиманском – вблизи Торского.

