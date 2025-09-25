Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что европейские страны якобы готовятся тайно размещать авиацию и системы ПВО у границ России. По его словам, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции. Заявление депутата распространили ряд росСМИ.



Картаполов утверждает, что под видом «инцидентов с дронами» Европа проводит скрытое развертывание вооружений возле России или Украины. При этом он назвал обвинения в нарушении воздушного пространства со стороны РФ «голословными» и допустил, что речь может идти о провокациях.



Российский депутат также обрушился с критикой на европейских лидеров, назвав их политику «безответственной». В то же время он сделал исключение для Венгрии, Словакии и Сербии, подчеркнув, что именно эти страны, по его мнению, «выделяются» среди остальных.

На данный момент в доступных открытых источниках нет подтверждений по фактам перемещений авиации к границам России.

Напомним, внутри НАТО усиливаются разногласия относительно того, как отвечать на регулярные нарушения воздушного пространства со стороны России.