Российская армия продвинулась в Серебрянском лесу – DeepState

Продвижение россиян в Серебрянском лесу. Фото: карта DeepState

Войска РФ продвинулись в Серебрянском лесу. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись вблизи села Березовое Днепропетровской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Лиманском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 25 раз, на Новопавловском – 13.



В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» рассказали, что Силы обороны Украины отбили атаки и не допустили потери позиций в Серебрянском лесу.

Напомним, что украинские войска продвинулись под городами Покровск и Лиман Донецкой области.