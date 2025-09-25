В оккупированном Донецке существенно сократили количество автобусных рейсов из-за топливного кризиса – «ЖС»

Автобусы в оккупированном Донецке. Фото: глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в Телеграм

В Донецке оккупанты существенно сократили количество автобусных рейсов из-за топливного кризиса. Об этом сообщили в партизанском движении «Жовта стрічка».



Активисты движения продолжают сообщать о дефиците горючего, особенно AI-92 и AI-95. Горючее часто выдают по талонам, на заправках лимиты не более 20 литров на авто. Поэтому многие маршруты отменили или они курсируют реже, особенно в районах Макеевки, Енакиево, Горловки и на окраинах Донецка.



«Самое интересное, что в соседних российских областях количество рейсов не уменьшалось. Только на оккупированных украинских территориях», – отметили партизаны.

