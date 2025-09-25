В Луганской области предатели Украины получают квартиры переселенцев

Источник: t.me/sduaonline

Федеральные служащие, работающие на оккупационную администрацию в группировке «ЛНР», будут приоритетно получать «национализированные» квартиры и дома украинцев. Об этом следует в недавнем распоряжении оккупационной администрации.

Захватчики продолжают присваивать недвижимость, которую жители региона оставили, спасаясь от российской агрессии.

В Луганской ОВА подчеркивают: «Теперь в число приоритетных категорий, имеющих право на чужое жилье, включены федеральные служащие — люди, предавшие Украину и согласившиеся работать на врага».



Кроме того, сообщается, что в Луганск завезли так называемый «просветительский десант» от российского военно-исторического общества. Его участники планируют вести работу с молодежью и педагогами.

Напомним, в захваченном Мариуполе оккупационные власти всячески продвигают передачу конфискованного жилья тем, кто остался в городе. В конце декабря 2024 года Владимир Путин призвал местных прокремлевских чиновников перестать «придерживать» 5 тысяч пустых квартир.