Эвакуация из Дружковки: в полиции рассказали, как она проходит и сколько детей остается в городе

Эвакуация детей из Донецкой области. Фото: Национальная полиция

По состоянию на утро 25 сентября в городе Дружковка остаются 1435 детей. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.



По его словам, почти каждый день их группы эвакуируют и просто людей, и семьи с детьми.



«То есть процесс продолжается. К эвакуации привлечены экипажи полиции «Белый ангел», патрульная полиция и ГСЧС», – рассказал Дяченко.



Начальник отделения коммуникаций полиции Донетчины отметил, что в последние дни российские войска FPV-дронами очень часто наносят удары по городу.



«Среди белого дня. Били и по автомобилям, и по обычным локациям. Возле магазина был «прилет». Это и FPV-дроны, и беспилотники самолетного типа, в частности «Молния». Поэтому каждую эвакуацию надо проводить очень быстро, чтобы не подвергать опасности людей», – сказал он.



Дяченко добавил, что в Дружковке пока не было случаев, когда родители прятали своих детей, чтобы не эвакуироваться.



«Люди прислушиваются. К сожалению, есть трагические примеры, когда гибли и травмировались дети. Когда такое рассказываешь, к людям приходит понимание», – резюмировал спикер.

Напомним, что принудительную эвакуацию семей с детьми из Дружковки объявили 14 августа.