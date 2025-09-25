В Донецкой области основные дороги-артерии защитят антидроновыми сетками – премьер

Антидроновая сетка на Донетчине. Фото: кадр из видео

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко была с рабочей поездкой в ​​Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщила сама Свириденко.



По ее словам, правительство работает над ключевыми заданиями для поддержки прифронтовых территорий.



«Защита основных дорог-артерий антидроновыми сетками, улучшение условий размещения и сервисов для внутренне перемещенных лиц, поддержка бизнеса. Спасибо украинцам, которые сохраняют устойчивость, работают, ведут бизнес и наполняют жизнью наши прифронтовые города и села», – сказала премьер.

