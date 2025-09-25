В Минобразования рассказали, будет ли повышении зарплат учителям в 2026 году

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что в Украине нарабатывают механизм, по которому планируется повышать заработные платы педагогам в 2026 году. Об этом сообщил он в интервью «Интерфакс».



«Мы имеем в проекте дополнительную сумму в 53 млрд грн. Мы сегодня с правительством работаем над механизмом, каким образом эти средства будут использованы для роста зарплат», — сказал он.



По словам министра, повышение уже задекларировано, а вопрос механики будет представлен до голосования проекта госбюджета на 2026 год в парламенте.



Кроме того, Лисовой добавил, что определенная задержка с формированием новой механики доплат связана, в частности, и с тем, как охватить и учреждения профессионально-технического и профессионального предвысшего образования.



Проект государственного бюджета на 2026 год предусматривает повышение на 50% средней заработной платы для педагогов. В частности, с 1 января на 30% и с 1 сентября еще на 20%.



Напомним, мы писали, что с января этого года педагоги в школах получают дополнительную ежемесячную выплату, речь идет об «Учительской доплата» от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной нагрузки учителя.

