Когда-то река, теперь сточная канава: что стало с Кальмиусом в Донецке

Река Кальмиус в Донецке. Скриншот: t.me/kazansky2017

Река Кальмиус, некогда одна из главных водных артерий Донецка, практически исчезла. На месте водоема сегодня тянется зловонный ручей, сообщает Telegram-канал Дениса Казанского.



Как сообщается, нынешнее состояние реки — результат многолетнего запустения. Русло оказалось забито мусором и, судя по объемам отходов, очистку здесь не проводили годами. При этом средства на обслуживание и благоустройство Кальмиуса официально выделялись и благополучно списывались.



Кальмиус, ранее протекавший через центр города и служивший важным элементом городской экосистемы, превратился в символ разрухи и халатности оккупационной администрации.

Напомним, во временно оккупированной Макеевке Донецкой области пересох один из самых известных местных источников — Макеевский родничок.