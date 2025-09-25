Наносили авиаудары по школам и детсадам в Сумской области: СБУ объявила подозрение генералам РФ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пяти военнослужащим РФ. Фото: Служба безопасности

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пяти военнослужащим РФ, которые командовали бомбардировкой школ и детсадов на Сумщине. Речь идет о массированных атаках россиян по гражданской инфраструктуре Сумщины в течение 5-10 марта 2022 года. Тогда оккупанты нанесли более 20 ударов фугасными авиабомбами ФАБ-500. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Тогда в результате вражеских бомбардировок погибло 15 гражданских из Сумской городской громады, среди них — дети. Пять жителей громады получили ранения различной степени тяжести.



Приказ на авиаатаку отдал командующий Западного военного округа РФ генерал-полковник Александр Журавлев. Удар он спланировал вместе со своим первым заместителем генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном. Кроме того, к ним присоединились генерал-лейтенант Олег Маковецкий, генерал-лейтенант Юрий Подоплелов, генерал-майор Денис Кульш и полковник Владимир Федосеев.



Российские пилоты совершали боевые вылеты из Курской области, во время которых атаковали более 100 гражданских объектов Украины.



Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).



