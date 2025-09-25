По трем газораспределительным станциям на захваченной Луганщине нанесены удары дронами

Ночью силы беспилотных систем поразили три газораспределительные станции. Фото: телеграм Мадяр

Украинские военные ударили по трем газораспределительным станциям на временно оккупированной Луганщине с помощью беспилотников. Об этом сообщил украинский военнослужащий Роберт Бровди с позывним «Мадяр».



«Топливный бак пустеет, вода в кране едва цапкает, голубое топливо в газовой плите не такое уж и голубое, а там, вскоре и паникадило замерцает. Так вот оно какое — счастье», — отметил он.





По словам военнослужащего, под удар попали газораспределительная станция «Счастье» — основной источник газа для Луганской ТЭС. Из-за поражения Луганская ТЭС перешла в вынужденный режим работы на угле; газораспределительная станция Северодонецк — критически важна для химической промышленности; а также газораспределительная станция Новопсков (Луганская область, оккупированная часть Украины).



Атаки были совершены в ночь на 25 сентября 2025 года.



Ранее мы писали, что работник химического завода «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» в Белореченске Краснодарского края РФ подтвердил изданию ASTRA, что в ночь на 25 сентября предприятие подверглось атаке.

