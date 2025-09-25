Кабмин выделит более 50 млн гривен для ремонта Второго Донецкого водопровода

Украинское правительство планирует выделить 58 млн гривен для проведения ремонта аварийного участка Второго Донецкого водопровода. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.



«58 млн грн из резервного фонда выделят для проведения ремонта аварийного участка Второго Донецкого водопровода», — отметила она.



Кроме того, по словам Свириденко, правительство выделит еще 557 млн гривен на прифронтовые территории:



- 333 млн гривен на защиту Сумщины. Средства из резервного фонда Госбюджета направят для Сумской ОГА на завершение строительства фортификационных сооружений, инженерных укреплений и невзрывных заграждений.



- 96 млн гривен на поддержку водоснабжения на Днепропетровщине. За эти средства профинансируют предприятия, которые обеспечивают централизованное водоснабжение, чтобы избежать проблем с водой и гарантировать нормальные условия жизни для более 200 тысяч жителей громад.



- 128 млн гривен из резервного фонда направляют на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровщины, которая была повреждена в результате российских атак в июне этого года.



Ранее мы писали, что правительство работает над ключевыми заданиями для поддержки прифронтовых территорий.

