Украина вернула еще 17 детей из оккупации

Украине удалось вернуть еще 17 детей, которые проживали на временно оккупированных территориях. Это произошло благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.



«17-летнего парня среди ночи российские военные забрали на многочасовой допрос под прицелами автоматов — без присутствия родителей или каких-либо законных представителей. Ему угрожали и запугивали из-за его проукраинской позиции. 16-летней девушке угрожали отобрать ее у матери за отказ от российских документов и обучение по оккупационной программе», — отметил он.



Кроме того, Ермак рассказал о других детях, которые вынужденно жили в оккупации. По словам Ермака, 15-летний парень и его 13-летняя сестра чудом выжили после обстрела кассетными боеприпасами.



Сейчас дети уже в безопасности: они получают психологическую поддержку.



Ранее мы писали, что в Украину из оккупированной территории удалось вывести еще 16 украинских детей. Это стало возможным благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

