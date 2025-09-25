Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Украина вернула еще 17 детей из оккупации

25 сентября 2025, 21:56

Украина вернула еще 17 детей из оккупации

Украине удалось вернуть еще 17 детей, которые проживали на временно оккупированных территориях. Это произошло благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

«17-летнего парня среди ночи российские военные забрали на многочасовой допрос под прицелами автоматов — без присутствия родителей или каких-либо законных представителей. Ему угрожали и запугивали из-за его проукраинской позиции. 16-летней девушке угрожали отобрать ее у матери за отказ от российских документов и обучение по оккупационной программе», — отметил он.

Кроме того, Ермак рассказал о других детях, которые вынужденно жили в оккупации. По словам Ермака, 15-летний парень и его 13-летняя сестра чудом выжили после обстрела кассетными боеприпасами.

Сейчас дети уже в безопасности: они получают психологическую поддержку.

Ранее мы писали, что в Украину из оккупированной территории удалось вывести еще 16 украинских детей. Это стало возможным благодаря инициативе Bring Kids Back UA. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Андрей Ермак
События
вернули детей
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:33
По трем газораспределительным станциям на захваченной Луганщине нанесены удары дронами
16:58
Когда-то река, теперь сточная канава: что стало с Кальмиусом в Донецке
12:20
В Луганской области предатели Украины получают квартиры переселенцев
11:32
В оккупированном Донецке существенно сократили количество автобусных рейсов из-за топливного кризиса – «ЖС»
09:30
Партизаны сожгли российскую военную технику вблизи оккупированного Бердянска
08:53
ГУР уничтожил самолеты Ан-26 и РЛС оккупантов в Крыму, МО РФ заявило о «сбитых дронах»
07:37
10 лет колонии: Россия вынесла приговор украинцу Куршутову
18:23
Война и море: как Россия разрушает экосистему Азовского и Черного морей
16:55
В оккупированном Луганске представили учебники «Донбасс и Новороссия»: россияне переписывают историю региона – ОВА
12:18
Оккупанты рассредоточивают склады боеприпасов после удара ВСУ по дронам на Луганщине
21:51
На оккупированной Донетчине вынесли «приговоры» двум бойцам «Азова»: их обвиняют в «убийстве» жителей Мариуполя
21:13
На оккупированной Луганщине объекты критической инфраструктуры не выдерживают нагрузок – ОВА
15:46
В порт оккупированного Крыма впервые зашло китайское судно — СМИ
14:56
Кремль превращает население на оккупированных украинских территориях в ресурс для войны
10:51
В оккупированном Крыму в результате атаки повреждены объекты ПВО и военная инфраструктура — ASTRA
20:14
На оккупированной Луганщине жители смогут смотреть только 20 телеканалов: все они с пропагандой РФ – ОВА
16:30
Представители оккупационной администрации пытаются установить местонахождение Владимира Сальдо
12:54
Листовки у телевышки в Белогорске: ответ оккупантам от партизанов
09:51
Украинские военные сожгли два самолета-амфибии Бе-12 «Чайка» и вертолет Ми-8 в Крыму
09:07
Оккупированные территории Украины ограничат в финансировании — ЦНС
все новости
22:30
При обстреле Брянской области РФ есть пострадавшие
21:56
Украина вернула еще 17 детей из оккупации
21:15
Первая леди Украины встретилась с Меланией Трамп
21:08
Блэкаут на ЗАЭС продолжается. Станция перешла на питание от дизель-генераторов
20:15
Кабмин выделит более 50 млн гривен для ремонта Второго Донецкого водопровода
19:33
По трем газораспределительным станциям на захваченной Луганщине нанесены удары дронами
18:32
Наносили авиаудары по школам и детсадам в Сумской области: СБУ объявила подозрение генералам РФ
17:12
Российские войска пытаются быстрее провести ротацию, чтобы наступать на Константиновку – ВСУ
16:58
Когда-то река, теперь сточная канава: что стало с Кальмиусом в Донецке
16:58
В Минобразования рассказали, будет ли повышении зарплат учителям в 2026 году
16:43
В Донецкой области основные дороги-артерии защитят антидроновыми сетками – премьер
16:32
Смену позиции Трампа по Украине объяснили его тактикой в переговорах с Россией — СМИ
16:25
Польша готовится сбивать российские дроны над Украиной без согласия НАТО и ЕС
15:35
Эвакуация из Дружковки: в полиции рассказали, как она проходит и сколько детей остается в городе
15:30
Отсутствие электронной трудовой книжки чревато сокращением страхового стажа и уменьшением пенсионных выплат
14:44
Спецназ Военной службы правопорядка: тренировки в экстремальных условиях
14:38
В украинской разведке заявили, что парализована работа нефтеналивных терминалов в портах Новороссийска и Туапсе
14:05
Химзавод в Краснодарском крае РФ приостановил работу после ночной атаки БПЛА — ASTRA
14:02
На Донетчине остаются более 200 тысяч мирных жителей, среди них почти 15 тысяч детей
12:43
Армия РФ пытается обходить и не проводить «лобовые» штурмы Северска – ВСУ
все новости
ВИДЕО
Река Кальмиус в Донецке. Скриншот: t.me/kazansky2017 Когда-то река, теперь сточная канава: что стало с Кальмиусом в Донецке
25 сентября, 16:58
Антидроновая сетка на Донетчине. Фото: кадр из видео В Донецкой области основные дороги-артерии защитят антидроновыми сетками – премьер
25 сентября, 16:43
Скриншот видео спецназа Военной службы правопорядка Спецназ Военной службы правопорядка: тренировки в экстремальных условиях
25 сентября, 14:44
Эвакуация из Константиновки. Фото: Нацполиция Украины На Донетчине остаются более 200 тысяч мирных жителей, среди них почти 15 тысяч детей
25 сентября, 14:02
В Краснодарском крае России произошел пожар на химзаводе из-за атаки дронов На химзаводе в Краснодарском крае РФ возник пожар: сообщают об атаке дронов
25 сентября, 10:02
Скриншот: DeepState Оккупанты лезут сквозь потери: ситуация под Бахмутом
25 сентября, 09:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор