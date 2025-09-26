Дружковка: российские дроны ударили по пятиэтажному дому на улице Дружбы и по поселку Сурово

Иллюстративное фото

В пятницу, 26 сентября, около полудня российские ударные беспилотники атаковали Дружковку Краматорского района Донецкой области.

По сообщению местных пабликов, под ударами оказались пятиэтажный дом по улице Дружбы (в районе Кургана Славы), а также частный дом в поселке Сурово — на выезде в сторону Краматорска.

Отмечается, что в пятиэтажке в результате падения обломков сбитого беспилотника в одной из квартир возник пожар.

К этому часу нет информации о пострадавших.

Напомним, около 01:30 в пятницу, 26 сентября, российские оккупационные войска сбросили авиабомбу ФАБ-250 с УМПК по частному домовладению по улице Мариупольской в Дружковке Донецкой области. Как сообщила сегодня утром областная военная администрация, в результате удара повреждены 6 домов, один из них полностью разрушен. Данных о пострадавших среди гражданского населения нет.