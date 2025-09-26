Беспилотник снова атаковал Дружковку: загорелась АЗС

Последствия удара российского дрона по автозаправочной станции в Дружковке днём 26 сентября. Кадр из видео

Приблизительно в 12:45 в пятницу, 26 сентября, российский ударный беспилотник снова атаковал Дружковку Краматорского района Донецкой области.

По сообщению местных каналов, целью атаки стала автозаправочная станция (АЗС), расположенная по улице Генерала Сикевича.

В соцсетях появились видео последствий атаки. На них видны разрушения на АЗС, вызванные атакой дрона, а также столб густого дыма.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, сегодня около полудня в Дружковке под ударами российских дронов оказались пятиэтажный дом по улице Дружбы (в районе Кургана Славы), а также частный дом в поселке Сурово — на выезде в сторону Краматорска. В пятиэтажке в результате падения обломков сбитого беспилотника в одной из квартир возник пожар.