Российская авиация массированно атаковала центр Херсона: более 70 поврежденных домов, есть погибшая и раненые

Последствия удара по центру Херсона. Фото: ГСЧС

Утром 26 сентября российская авиация массированно атаковала Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



В течение часа по городу ударили около 15 авиабомб. Херсон атаковали истребители-бомбардировщики Су-34.



Также оккупанты обстреляли город из артиллерии. Один из ударов пришелся по маршрутке. Транспорт уничтожен.



Повреждены административное здание и около 70 домов. В центре снаряд «прилетел» в многоэтажку, сгорели припаркованные рядом автомобили.



Погибла 74-летняя женщина, которая находилась на улице. Еще пять человек получили ранения, среди них три – в результате обстрела маршрутки.



Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько уточнил, что повреждены один многоэтажный и 70 частных домов.



Авиация и артиллерия наносили удары по центру города.

Напомним, что 25 сентября ВСУ сбили российский самолет Су-34, который авиабомбами терроризировал Запорожье.