Умер российский пропагандист и муж Симоньян Тигран Кеосаян: он называл украинцев «врагами» и хвалил за их казни

Тигран Кеосаян. Фото: «ТАСС»

Ночью 26 сентября умер российский пропагандист и муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян. Об этом сообщила сама Симоньян.



В январе Кеосаян пережил клиническую смерть и с тех пор находился в коме. Это было связано с больным сердцем. Ему было 59 лет.



Кеосаян находился под санкциями Евросоюза, Канады и Великобритании за антиукраинскую пропаганду.



Пропагандист распространял кремлевские нарративы и поддерживал российскую агрессию против Украины. Говорил, что российская армия «рано или поздно захватит Киев», называл украинский народ «врагами» и хвалил наемников ЧВК «Вагнера» за казни мирных украинцев. Также Кеосаян угрожал войной Казахстану и ядерным ударом по Украине.

Напомним, что 8 января пропагандистка Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть.