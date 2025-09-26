ССО уничтожили «Искандеры» российской 448-й ракетной бригады в Курской области

Силы спецопераций ВСУ уничтожили «Искандеры» российской 448-й ракетной бригады. Фото: ССО

Силы специальных операций 9 августа ударили по ангарам 448-ой ракетной бригады в Курской области Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



Украинские военные нанесли удары по ангарам, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени С. П. Непобедимого для скрытого хранения ОТРК «Искандер» на территории бывшей птицефабрики в Курской области.



ССО уничтожили:



- 5 транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;



- 1 пусковая установка ОТРК «Искандер»;



- ЗРПК «Панцирь-С1», прикрывавший объект.



Кроме того, военные разрушили склады и автомобильную технику.



