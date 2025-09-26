Лукашенко предложил Путину построить АЭС в Беларуси, чтобы обеспечивать оккупированные территории Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Кремля Владимир Путин в Москве. Фото: «Пул Первого»

26 сентября во время встречи в Москве самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главе Кремля Владимиру Путину построить новую атомную электростанцию на востоке Беларуси. Об этом заявил сам Лукашенко на встрече с Путиным.



По его словам, эта АЭС, «если Путин одобрит ее строительство», может обеспечивать электроэнергией оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Лукашенко эти территории назвал «освобожденными Россией».



«Если в этом будет необходимость в связи с Запорожской станцией», – сказал он.

Напомним, что в Кремле заявили, что Путин «готов» ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но после ее подготовки.