Оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть раненые и повреждения

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российские оккупанты 26 сентября нанесли по городу Константиновке несколько авиационных ударов управляемыми авиабомбами ФАБ-250. В результате атак есть раненые и повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате одного из ударов ранения получили двое гражданских жителей, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу города Дружковки», — отметил он.



По словам Горбунова, повреждены 6 фасадов многоэтажных жилых домов, фасады 18 частных домов, также зафиксированы повреждения фасадов больницы. Кроме того, россияне разрушили административное здание одного из предприятий.



Ранее мы писали, что 26 сентября около 03:06 российские войска дроном «Молния-2» атаковали Краматорскую громаду на Донетчине.

