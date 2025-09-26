Первая семья переселенцев приобрела жилье по программе «єОселя»

Семья переселенцев впервые приобрела жилье по программе «єОселя». Фото: Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что семья ВПО получили дом в Киевской области. Это произошло впервые в истории. Об этом она написала в телеграм.



По ее словам, Георгий в 2014 году выехал из Донецка в Киев. Недавно мужчина получил дом в пригороде украинской столицы, в селе Чайки.



«Мы подали заявку через Дію и получили одобрение. Для меня это шанс снова почувствовать себя дома», — рассказал он.



С сентября программа «єОселя» стала более доступной для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий. Государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку и 70% ежемесячных платежей по кредиту в течение первого года, а также покрывает расходы на оформление документов (до 40 тыс. грн). Именно такими условиями и воспользовалась семья, взяв кредит в «СКАЙ БАНКЕ».

