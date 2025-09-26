Россияне атаковали Днепропетровщину: шесть пострадавших

Российская армия атаковала несколько раз Днепропетровскую область. В результате ударов шестеро людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«В течение суток россияне атаковали Днепропетровскую область, травмировав шестерых мирных жителей и вызвав разрушения», — говорится в сообщении.
Под удары россиян попали Никополь и Синельниковский район.
В Никополе в результате артиллерийского обстрела травмированы пять человек. Спасатели эвакуировали трех женщин из опасной зоны и передали медикам. Еще две женщины обратились в больницу самостоятельно.
Кроме того, оккупанты обстреляли Синельниковский район с помощью БПЛА. Пострадал мужчина, также вспыхнули пожары, огонь охватил три жилых дома и хозяйственную постройку.
Спасатели ликвидировали возгорания.
Ранее мы писали, что 26 сентября около 03:06 российские войска дроном «Молния-2» атаковали Краматорскую громаду на Донетчине.
