Три тысячи человек потеряла армия РФ во время Добропольского контрнаступления

Три тысячи человек потеряли россияне во время Добропольского контрнаступления. Фото: Владимир Зеленский

В рамках Добропольской контрнаступательной операции Сил обороны Украины потери оккупационных войск составили почти три тысячи солдат. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



«Общие потери россиян только в рамках нашей Добропольской контрнаступательной операции — уже более трех тысяч, большинство из них — безвозвратные потери. Именно там россияне хотели осуществить один из значительных прорывов по фронту, но наши силы их обезвреживают. Это важно», — отметил он.



По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 км² территории и еще 187,7 км² зачищены от российских диверсионных групп.



Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп получил информацию о планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, которое, по словам источников, может потребовать поддержки американской разведки.

