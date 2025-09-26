Дрон из Венгрии дважды пролетел над Закарпатьем — Генштаб

Утром 26 сентября радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области дважды был зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.



БПЛА дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.



«С целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БПЛА типа «Чаклун-КМ» Сил беспилотных систем ВС Украины», — говорится в сообщении.





В Генштабе показали несколько визуальных примеров фиксации указанного дрона.





Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях