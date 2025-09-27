Россияне заявили об атаке дронов на Чувашскую Республику: остановлена нефтеперекачивающая станция

Утром 27 сентября на территории российской Чувашской Республики зафиксировали попадание дронов по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа. Об этом сообщил Главы Чувашской Республики Олег Николаев.



«Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена», — отметил он.



По словам Николаева, пострадавших нет.



Вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме.



Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ подтвердили ночную атаку на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

