27 сентября 2025, 13:59

В Дании над несколькими объектами Минобороны заметили беспилотники

Прошлой ночью на нескольких объектах Министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

«Министерство обороны Дании может подтвердить, что прошлой ночью на нескольких объектах Министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Было задействовано несколько мощностей», — говорится в сообщении.

Беспилотники были замечены на нескольких военных объектах в частности на авиабазе Скридструп и в Ютландском драгунском полку. Сейчас идет расследование, поэтому командование обороны Дании не разглашает подробности.

Ранее мы писали, что утром 26 сентября радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области дважды был зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон

Три тысячи человек потеряли россияне во время Добропольского контрнаступления. Фото: Владимир Зеленский Три тысячи человек потеряла армия РФ во время Добропольского контрнаступления
26 сентября, 20:59
Последствия удара по центру Херсона. Фото: ГСЧС Российская авиация массированно атаковала центр Херсона: более 70 поврежденных домов, есть погибшая и раненые
26 сентября, 14:08
Последствия удара российского дрона по автозаправочной станции в Дружковке днём 26 сентября. Кадр из видео Беспилотник снова атаковал Дружковку: загорелась АЗС
26 сентября, 13:24
Иллюстративное фото Дружковка: российские дроны ударили по пятиэтажному дому на улице Дружбы и по поселку Сурово
26 сентября, 12:42
Железнодорожный состав с с топливом сошёл с рельсов в Смоленской области России. Фото: ASTRA В Смоленской области РФ локомотив и 18 вагонов с топливом сошли с рельсов
26 сентября, 10:59
Российский беспилотник ночью ударил по Славянску. Фото из местных пабликов В Славянске ударный дрон россиян атаковал промзону
26 сентября, 09:25

