В Дании над несколькими объектами Минобороны заметили беспилотники

Прошлой ночью на нескольких объектах Министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.



«Министерство обороны Дании может подтвердить, что прошлой ночью на нескольких объектах Министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Было задействовано несколько мощностей», — говорится в сообщении.



Беспилотники были замечены на нескольких военных объектах в частности на авиабазе Скридструп и в Ютландском драгунском полку. Сейчас идет расследование, поэтому командование обороны Дании не разглашает подробности.



