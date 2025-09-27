Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Кремль будет выдавать соцвыплаты жителям ВОТ «цифровыми рублями»: еще один шаг к тотальному контролю над украинцами

27 сентября 2025, 16:27

27 сентября 2025, 16:27

Кремль будет выдавать соцвыплаты жителям ВОТ «цифровыми рублями»: еще один шаг к тотальному контролю над украинцами

Жителям временно оккупированных территорий российские власти будут выплачивать часть соцвыплат в виртуальной валюте. Таким образом, люди будут находится на полном финансовом контроле.

С 1 октября в РФ запускают «цифровой рубль» — часть социальных выплат будут выдавать «цифровыми деньгами».

Массово ввести «цифровой рубль» планируется в 2026–2028 годах с поэтапным привлечением крупнейших банков и коммерческих компаний. Он будет храниться в цифровых кошельках на платформе российского центробанка, доступ к которым будет осуществляться через банковские мобильные приложения и интернет-банкинг.

Благодаря цифровой форме валюты РФ получит полный контроль над транзакциями граждан и юрлиц, будет отслеживать любую покупку и финансовые потоки. Кремль может ограничивать расходы «цифровых рублей» по месту жительства или типу товаров, а также блокировать счета граждан без решения суда, автоматически списывать налоги, штрафы и другие платежи.

