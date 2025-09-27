Кремль будет выдавать соцвыплаты жителям ВОТ «цифровыми рублями»: еще один шаг к тотальному контролю над украинцами

Жителям временно оккупированных территорий российские власти будут выплачивать часть соцвыплат в виртуальной валюте. Таким образом, люди будут находится на полном финансовом контроле.



С 1 октября в РФ запускают «цифровой рубль» — часть социальных выплат будут выдавать «цифровыми деньгами».



Массово ввести «цифровой рубль» планируется в 2026–2028 годах с поэтапным привлечением крупнейших банков и коммерческих компаний. Он будет храниться в цифровых кошельках на платформе российского центробанка, доступ к которым будет осуществляться через банковские мобильные приложения и интернет-банкинг.



Благодаря цифровой форме валюты РФ получит полный контроль над транзакциями граждан и юрлиц, будет отслеживать любую покупку и финансовые потоки. Кремль может ограничивать расходы «цифровых рублей» по месту жительства или типу товаров, а также блокировать счета граждан без решения суда, автоматически списывать налоги, штрафы и другие платежи.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях