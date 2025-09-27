Оккупанты ударили по автомобилю в Сумской области: погиб мужчина

Российские военные 27 сентября атаковали гражданский автомобиль в селе Зноб-Новгородской громаде Сумской области. Погиб мужчина. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.



«Российский беспилотник попал прямо в лобовое стекло автомобиля. В результате попадания погиб 59-летний мужчина», — отметил он.



По словам Григорова, еще один мужчина ранен, его доставили в больницу, медики оказывают помощь.



Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером 26 сентября обстреляли город Славянск Донецкой области. Под удар попала промышленная зона.

