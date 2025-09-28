Россия атаковала Дружковскую громаду: спасатели вытаскивают людей из-под завалов

Последствия удара по Дружковке. Фото: Дружковская ГВА

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские войска нанесли удары по жилым кварталам Дружковской громады. В результате прямого попадания в многоэтажный дом полностью обрушился один из подъездов. Жители оказались заблокированы в квартирах, а разрушенная лестничная клетка лишила их возможности выбраться самостоятельно.



Спасатели ГСЧС продолжают работать на месте прилета: обследуют поврежденные здания и выводят людей из-под завалов. На данный момент известно о двух пострадавших: мужчина 1976 года рождения — осколочные ранения головы, ушибы; и 78-летний житель получил травмы и переохлаждение.



По данным полиции Донецкой области, по поселку Алексеево-Дружковка российская армия нанесла удары четырьмя авиабомбами «КАБ-250» и FPV-дроном. Повреждены десять многоэтажек, два учебных заведения и автомобиль.



В самой Дружковке зафиксированы атаки тремя дронами «Италмас» и FPV. Также подтверждены четыре попадания авиабомб ФАБ-250 с УМПК в разные районы города — в крышу многоэтажки, гаражный кооператив и придомовые территории.



Всего повреждено не менее 18 объектов: жилые дома, частные усадьбы, детский сад «Колобок» и школа-интернат №13. Под обстрел также попал автомобиль «ЗАЗ Ланос».

Спасатели сообщили, что им удалось вывести четырех человек из заблокированных помещений: троих жителей эвакуировали из квартир, одного мужчину достали из-под завалов.

Местные власти призывают жителей как можно скорее эвакуироваться: «Каждая минута промедления может стоить слишком дорого», — отмечается в сообщении.

Горячая линия штаба эвакуации в Дружковке: +380992272387, +380501835101.

Напомним, за минувшие сутки российские войска 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.