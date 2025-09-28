В киевском Институте кардиологии погибли медсестра и пациент

Институт кардиологии после атаки. Фото: REUTERS

Воскресный российский обстрел Киева повредил здание Института кардиологии имени академика М. Д. Стражеска, где погибли два человека. По информации Минздрава Украины, повреждения пришлись на 3—5 этажи здания, однако учреждение продолжает работу.



На месте происшествия задействованы все экстренные службы, ведется расследование и оценка нанесенного ущерба.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате удара в Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Кроме того, еще одно тело было найдено на месте попадания ракеты по объекту гражданской инфраструктуры.





По сообщению МВД Украины, общее количество пострадавших по стране превысило 70 человек. В ряде регионов удары разрушили целые жилые кварталы. При проведении спасательных работ произошло обрушение конструкций, в результате чего пострадали двое сотрудников ГСЧС, им оказывают помощь.



Следователи полиции фиксируют доказательства военных преступлений России и принимают заявления от граждан: уже поступило более 700 обращений о поврежденном или уничтоженном имуществе, и их число продолжает расти. В Запорожье ранены не менее 30 жителей многоэтажного дома, среди них трое детей.

В Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях спасатели уже ликвидировали все пожары. Для снижения рисков используется роботизированная техника. Всего в результате российских атак повреждено более 100 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, массированная атака на Украину длилась более 12 часов, задействовано было почти 500 дронов и 40 ракет.