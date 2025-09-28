Депутат: после перемирия границы не откроют, мобилизация продолжится

Депутат ВР Роман Костенко. Скриншот

Украинский нардеп Роман Костенко в эфире телеканала «Говорит великий Львов» заявил, что даже в случае перемирия страна не будет открывать границы, отменять мобилизацию или военное положение. По его словам, прекращение огня не станет концом войны, а лишь временной паузой.



«После перемирия границы останутся закрытыми. Мобилизацию и военное положение тоже не отменят. Нас ждут новые вызовы», — отметил депутат.

Костенко подчеркнул, что угроза со стороны России сохранится, поэтому Украине придется поддерживать крупную армию численностью не менее 800 тысяч человек. «Нужно будет менять тех, кто долго находится на фронте, и мобилизовать новых бойцов на их место», — добавил он.

Политик предупреждает, что возможное перемирие не принесет полного мира, а лишь изменит формат противостояния.

Напомним, между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке состоялась напряженная беседа по украинскому вопросу.