Ракета упала на посольство Польши в Киеве: пробит потолок, пострадавших нет

Фото: RMF FM

Российская ракета повредила здание посольства Польши в Киеве во время ночной атаки 28 сентября. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский в комментарии RMF FM.



По его словам, фрагмент ракеты или малокалиберный снаряд упал на крышу консульского отдела, пробив потолок и оказавшись в кухонном помещении. Пострадавших нет.



В польском МИД уточнили, что предварительная оценка ущерба показала его незначительность. Инцидент не повлияет на работу дипломатического учреждения: в понедельник консульский отдел посольства продолжит функционировать в обычном режиме.

Напомним, в течение более 12 часов Россия проводила массированную атаку по территории Украины. Против гражданских объектов были применены более 500 ударных дронов и свыше 40 ракет.