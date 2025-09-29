Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ

В Венгрии приняли решение ограничить доступ к 12 украинским новостным изданиям. Такой шаг стал ответом Будапешта на блокировку в Украине двух пророссийских венгерских медиа — Origo и Demokrata. Об этом сообщил министр канцеляри премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.



По словам Гуляша, украинская сторона запретила упомянутые издания «за то, что они осмелились критически освещать политику санкций против России, военную поддержку Украины, а также изображать Европейский Союз и НАТО как раздробленные и малоэффективные структуры».



Министр подчеркнул, что Венгрия, «руководствуясь принципом взаимности», ввела «зеркальные меры» и ограничила доступ к ряду украинских СМИ. Ограничения вступили в силу с 29 сентября.

Список украинских изданий, заблокированных в Венгрии:

tsn.ua

oboz.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua

zakarpattya.net.ua

pravda.com.ua

hromadske.ua

nv.ua

lb.ua

insiderinfo.com.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

Напомним, Орбан пригрозил Зеленскому «последствиями» за слова о нефтепроводе «Дружба».