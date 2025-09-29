Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

29 сентября 2025, 17:29

В Венгрии приняли решение ограничить доступ к 12 украинским новостным изданиям. Такой шаг стал ответом Будапешта на блокировку в Украине двух пророссийских венгерских медиа — Origo и Demokrata. Об этом сообщил министр канцеляри премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

По словам Гуляша, украинская сторона запретила упомянутые издания «за то, что они осмелились критически освещать политику санкций против России, военную поддержку Украины, а также изображать Европейский Союз и НАТО как раздробленные и малоэффективные структуры».

Министр подчеркнул, что Венгрия, «руководствуясь принципом взаимности», ввела «зеркальные меры» и ограничила доступ к ряду украинских СМИ. Ограничения вступили в силу с 29 сентября.

Список украинских изданий, заблокированных в Венгрии:
tsn.ua
oboz.ua
anons-zak.com.ua
ungvar.uz.ua
zakarpattya.net.ua
pravda.com.ua
hromadske.ua
nv.ua
lb.ua
insiderinfo.com.ua
uaonline.com.ua
eurointegration.com.ua

Напомним, Орбан пригрозил Зеленскому «последствиями» за слова о нефтепроводе «Дружба».

