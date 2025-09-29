Зеленский рассказал, сколько территории освободили ВСУ за время контрнаступления под Добропольем

Ситуация на Добропольском направлении. Фото: карта DeepState

29 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому насчет ситуации на фронте, в частности вблизи городов Покровск и Доброполье Донецкой области. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, ВСУ продолжают контрнаступательную операцию на Добропольском направлении.



«По состоянию на утро общие российские потери достигли уровня 3185 человек, почти 1800 из них – безвозвратные потери. Освобождены более 174 квадратных километров и зачищены более 194 квадратных километров. Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание ситуации в Купянске», – заявил Зеленский.

Напомним, что в ВСУ рассказали, сколько солдат и техники Россия потеряла за неделю на Восточном направлении.