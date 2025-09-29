Россияне привлекают к военной подготовке семьи из оккупированной Луганской области – ОВА

«Юнармия» на оккупированной Луганщине. Фото: «Правительство ЛНР»

Россияне привлекают к военной подготовке семьи из захваченной Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, захватчики проводят всероссийские соревнования, во время которых члены семей проходят курсы по физической подготовке, управлению БПЛА, учатся стрелять, преодолевают полосы препятствий и овладевают навыками выживания.



«Среди организаторов – "Движение первых", "Юнармия" и Центр военно-патриотического воспитания "Воин"», – рассказал Харченко.

Напомним, что в оккупированном Луганске представили учебники «Донбасс и Новороссия», россияне переписывают историю региона.