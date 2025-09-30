Пожар уничтожил позиции и технику российских войск после обстрела

Пожар на месте удара по позициям ВС РФ.

В результате артиллерийского удара по позиции российских войск вспыхнул сильный пожар. Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом Ukraine context, огнём уничтожены все блиндажи, техника, гуманитарные грузы, генераторы и имущество на месте.



Российские военные сообщают, что спастись удалось лишь с минимальным количеством вещей. По их словам, на момент эвакуации по позициям продолжался обстрел.



«Короче, сгорело всё после обстрела. Сгорели все блиндажи наши. Всё, что привозили: гуманитарка, генераторы, бензопилы. Успели только две сумки схватить. А так, догорает полностью всё. Все вещи, всё-всё-всё сгорело. Короче, еле выскочили сами. В чём были — в том и вышли. И при этом нас ещё обстреливают», — заявил один из российских военных.