Мошенники обманывали военных, вернувшихся из плена

Скрин из видео пропагандистов. Момент сдачи в плен

Участники преступной группы обманывали и злоупотребляли доверием военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые вернулись из плена. Используя их персональные данные, злоумышленники звонили пострадавшим, представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов, получали доступ к онлайн-банкингу и проводили переводы, снимали наличные и совершали покупки.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, задокументировано семь эпизодов завладения средствами на сумму свыше 970 тыс. грн. В ходе семи обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, около 200 тыс. грн в эквиваленте, золотые украшения и другие вещественные доказательства.

Двум организаторам преступной схемы — родным братьям — уже сообщили о подозрении. Их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуроры готовят ходатайство в суд о содержании под стражей без права внесения залога. Следствие продолжает устанавливать других участников группировки.