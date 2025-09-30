ВСУ дронами уничтожили северокорейские САУ «Коксан» на Луганщине и Запорожье

Северокорейская САУ «Коксан». Фото: кадр из видео

Операторы дронов 412-го полка Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили северокорейские самоходные артиллерийские установки «Коксан» в Луганской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе СБС.



Одна из целей уничтожена во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.



САУ «Коксан» – это северокорейская 170-мм самоходная артиллерийская установка, одна из самых дальнобойных ствольных артиллерийских систем в мире. Такие установки армия РФ получила от Северной Кореи как военную помощь для наращивания артиллерийских способностей в условиях значительных потерь российской артиллерии в Украине.

