Дроны над крышами и удары по балконам многоэтажек: полиция эвакуировала людей из Константиновки

30 сентября 2025, 21:35

Дроны над крышами и удары по балконам многоэтажек: полиция эвакуировала людей из Константиновки

Эвакуация людей из Константиновки. Фото: кадр из видео Эвакуация людей из Константиновки. Фото: кадр из видео

Полиция эвакуировала маломобильных людей и семью с ребенком из города Константиновка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

От непрерывных ударов в городе горят дома, гибнут и получают ранения жители. Чтобы спастись, люди обращаются в полицию.

Житель Константиновки, которого эвакуировали вместе с женой и маломобильной матерью, рассказал, что город круглосуточно обстреливают российские войска.

«Дроны постоянно кружат над крышами, бьют по гражданским автомобилям. На улицу даже не выходил, потому что постоянно бьют», – отметил он.

Также среди спасенных – пожилая маломобильная женщина, которая снова вынуждена уезжать. Из-за обстрелов она сначала выехала из села Яблоновка, теперь – из Константиновки.

Из дома возле места недавнего «прилета» полиция забрала женщину со взрослым маломобильным сыном.

«Очень страшно. Рядом с нами горели две многоэтажки. Дроны бомбят балконы, а затем пожары начинаются. Еду готовили на чайных свечах и сухом горючем. Мы приспособились к таким условиям, потому что было желание выжить. Так что держались», – рассказала семья.

Эвакуированных людей доставляют в безопасное место, где их встречают работники «База UA». Они помогают людям добраться до более безопасных регионов Украины.

Напомним, что 30 сентября российский беспилотник атаковал город Краматорск Донецкой области.

