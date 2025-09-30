Дроны над крышами и удары по балконам многоэтажек: полиция эвакуировала людей из Константиновки

Эвакуация людей из Константиновки. Фото: кадр из видео

Полиция эвакуировала маломобильных людей и семью с ребенком из города Константиновка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



От непрерывных ударов в городе горят дома, гибнут и получают ранения жители. Чтобы спастись, люди обращаются в полицию.



Житель Константиновки, которого эвакуировали вместе с женой и маломобильной матерью, рассказал, что город круглосуточно обстреливают российские войска.



«Дроны постоянно кружат над крышами, бьют по гражданским автомобилям. На улицу даже не выходил, потому что постоянно бьют», – отметил он.



Также среди спасенных – пожилая маломобильная женщина, которая снова вынуждена уезжать. Из-за обстрелов она сначала выехала из села Яблоновка, теперь – из Константиновки.



Из дома возле места недавнего «прилета» полиция забрала женщину со взрослым маломобильным сыном.



«Очень страшно. Рядом с нами горели две многоэтажки. Дроны бомбят балконы, а затем пожары начинаются. Еду готовили на чайных свечах и сухом горючем. Мы приспособились к таким условиям, потому что было желание выжить. Так что держались», – рассказала семья.



Эвакуированных людей доставляют в безопасное место, где их встречают работники «База UA». Они помогают людям добраться до более безопасных регионов Украины.

Напомним, что 30 сентября российский беспилотник атаковал город Краматорск Донецкой области.